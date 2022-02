Kirche in diesen Zeiten - Eine Vision

Staffel 1 Folge 20 25 Minuten

Die durch die Ausbreitung des Corona-Virus hervorgerufene Situation stellt uns vor erhebliche Herausforderungen. Bernadette Lang und Patrick Knittelfelder erzählen in diesem Talk von der Kirche in der heutigen Zeit. Sie versuchen, ein wenig Orientierung zu geben, welche kirchlichen Angebote es in der Corona-Krise gibt.