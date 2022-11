Wish Man

Staffel 1 Folge 40 1 Minute

Arizona, 1980: Frank Shankwitz (Andrew Steel) ist ein talentierter, aber überheblicher, arroganter und übellauniger Polizist. Er weiß, was er kann und was er will. Nach einem schweren Unfall während der Arbeit muss Frank allerdings sein Leben neu überdenken. Ihm wurde eine zweite Chance gegeben, die er aber eher mit Alkohol und Tabletten füllt. Dann begegnet er Michael. Der Junge hat Leukämie und nur noch wenige Tage zu leben. Sein größter Wunsch ist es, die Motorradpolizei kennenzulernen. Michael lehrt Frank, das Leben mit anderen Augen zu sehen. Aus diesem Erlebnis entwickelte sich die "Make a Wish"-Foundation, in der todkranke Kinder ihren letzten Wunsch erfüllt bekommen. Basierend auf wahren Begebenheiten.