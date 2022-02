Lass dich nicht gleichschalten

Folge 129 26 Minuten

"Du kriegst mich nicht!" Prediger Matthias C. Wolff stellt sich dem Räderwerk dieses Weltsystems entgegen, dass seiner Meinung nach von Geld und Gier geprägt ist. Wir Christen sollen uns nicht an einen Zeitgeist anpassen, dessen Werte von Social Media verkündet werden. Was wirklich zählt, das erfährt man nicht auf Twitter. Matthias Wolff erklärt, worauf es ankommt.