Arm sein im Abseits: Aus den Augen, aus dem Sinn?

Arme Menschen leben - auch hier in Deutschland - mitten unter uns. Und gleichzeitig sind sie oft unsichtbar, im sozialen Abseits. Im "Lichtblicke"-Studio zu Gast ist eine Pfarrerin, für die es ein wenig zur Lebensaufgabe geworden ist, das zu ändern. Ilka Sobottke, inzwischen bekannt auch als Sprecherin des "Wort zum Sonntag", ist seit über 20 Jahren CityKirchenpfarrerin in Mannheim und führt dort einmal im Jahr mit ihrer Kollegin Anne Ressel und vielen Ehrenamtlichen die Vesperkirche durch.