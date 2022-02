Pino Fusaro: Vom Playboy zum Pilger - Mein langer Weg nach Hause

Staffel 9 Folge 1052 25 Minuten

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere merkte er, dass Geld und Erfolg ihn nicht glücklich machten. Also zog er hinaus in die Welt, um nach Sinn in seinem Leben zu suchen. Begegnungen auf dem Jakobsweg, ein Treffen mit dem Dalai Lama - nichts füllte dauerhaft die Leere in seinem Herzen. Bis er eines Tages die Bibel aufschlug ... Pino Fusaro spricht über seinen aufreibenden Marsch zu Gott und seine tiefsten Täler auf diesem Weg. Moderation: Wolfgang Severin