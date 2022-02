Nicola Vollkommer: Vom Wunsch dazuzugehören

Staffel 9 Folge 1054 25 Minuten

Nicola Vollkommer hat Entwurzelung am eigenen Leib erfahren: Sie wuchs in Afrika auf, verbrachte ihre Jugendjahre auf einem englischen Internat und lebt heute mit ihrer Familie in Deutschland. Immer wieder war sie Außenseiterin, musste sich neu in eine Gemeinschaft einfinden. Wie sie das schaffte und welche Rolle Gott dabei spielte, erzählt sie in Bibel TV Das Gespräch. Moderation: Wolfgang Severin