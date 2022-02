Christian Jäger: Der Manager aus Nazareth

Staffel 10 Folge 1055 25 Minuten

Was macht einen guten Chef aus? Christian Jäger sieht diese Frage in der Bibel beantwortet. Als Kommunikationstrainer und Coach für Führungskräfte empfiehlt er, Jesus als Kompass für Handlungen und Entscheidungen zu nehmen. Im Gespräch mit Moderator Wolfgang Severin erklärt er, warum der "Manager aus Nazareth" sogar modernes Führungsverhalten vorlebte und was man von ihm im Umgang mit Mitarbeitern und -menschen lernen kann.