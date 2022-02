Wie du Gott hören und ihm folgen kannst

Folge 444 26 Minuten

Aber manchmal sind wir so mit unserem Leben beschäftigt und abgelenkt, dass wir gar nicht richtig hören, was Gott uns sagen will. Und nicht auf ihn zu hören, kann Problemen und Schmerzen die Tür öffnen. In dieser Predigt zeigt Bayless Conley, wie wir auf den Herrn hören und ihm gehorchen und folgen können. Gott möchte uns auf das größte Abenteuer mitnehmen, das wir je erlebt haben, ist Bayless Conley überzeugt.