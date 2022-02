Jesus bringt dich von der Finsternis ins Licht

Folge 445 26 Minuten

In Johannes 8,12 sagt Jesus: "Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben." Das bedeutet, dass wir, die wir früher in der Finsternis gelebt haben, nun in Gottes eigener Familie willkommen sind! Und es wird noch besser: Jesus hat uns nicht nur vor etwas gerettet, er hat uns auch für etwas gerettet. Als Gottes Kinder sind wir nicht nur von der Finsternis zum Leben durchgedrungen, sondern haben auch Autorität über die Finsternis. Und doch gebrauchen viele Christen diese Macht nicht. Bayless Conley erklärt in dieser Predigt, wie Gott uns in unserem Umfeld gebrauchen will, um verlorenen und verletzten Menschen sein Licht zu bringen.