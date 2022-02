Wie du Gottes Frieden in unruhigen Zeiten erleben kannst

Folge 447 26 Minuten

Wir leben in unruhigen Zeiten. Wer dazu neigt, sich Sorgen zu machen, für den ist es umso schwerer, inmitten von persönlichen oder gesellschaftlichen Problemen zuversichtlich zu bleiben. Aber es ist Gottes Wille, dass wir seinen übernatürlichen Frieden in jeder Situation unseres Lebens erfahren, egal wie turbulent die Dinge auch sein mögen, meint Bayless Conley. Er zeigt in der Bibel, wie der Friede Gottes uns davon abhalten kann, uns Sorgen zu machen. Ein friedvolles, zuversichtliches Leben ist möglich!