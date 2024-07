Engel - Gottes unsichtbare Helfer im Alltag (1/3)

Immer mehr Menschen glauben an Engel - als Glücksbringer oder Beschützer. Vor allem viele Christen sind daher skeptisch, wenn es um dieses Thema geht. Alles nur esoterisch? Nein, denn auch die Bibel berichtet uns von Engeln, insgesamt an fast 300 Stellen. In seiner dreiteiligen Predigtserie "Engel - Gottes unsichtbare Helfer im Alltag" erklärt Bayless Conley, wer die Engel wirklich sind, was sie tun und wie sie in unserem Leben handeln.