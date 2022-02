Palmsonntag: 3 lebensverändernde Gespräche mit Jesus

Folge 453 26 Minuten

Wie wäre es, wenn wir einige der Gespräche hören könnten, die Jesus mit seinen Jüngern, den Hohenpriestern und Schriftgelehrten oder seinem himmlischen Vater führte? Die Evangelien haben drei kurze Unterhaltungen von Jesus am Palmsonntag aufgezeichnet. Bayless Conley erklärt in dieser Predigt, was wir daraus lernen können. Jedes Mal, wenn Jesus spricht, entdecken wir etwas Neues an ihm - wer er ist, warum er gekommen ist und wie er unser Leben für die Ewigkeit verändern kann.