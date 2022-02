Endlich gesund werden - und frei!

Folge 456 26 Minuten

Krankheit und Leiden gehörten nicht zu Gottes ursprünglichem Plan. Jesus hat Krankheit und Leid als Feind behandelt und Kranke gesund gemacht. In der Bibel lesen wir, dass Gesundwerden manchmal damit zu tun hat, frei zu werden: Er "zog im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte; denn Gott war mit ihm." (Apg 10,38) Das bedeutet nicht, dass jedes Mal, wenn Jesus jemanden heilte, die Krankheit auf dämonische Kräfte zurückzuführen war. Aber an mehreren Stellen der Bibel lesen wir davon. Mehr dazu in der Predigt.