Haben wir zu früh geheiratet?

Folge 55 26 Minuten

Die Paare in der heutigen Sendung haben sich sehr jung kennengelernt und früh geheiratet. Doch nachdem sie voller Elan in das Eheleben starteten, kamen bald die ersten Konflikte. Sie berichten, wie sie diese Krisen durchgestanden haben und wie ihnen der Glaube an Gott dabei geholfen hat. (Moderation: Sabine Bhandari/Andreas Waldmann)