Mit Gott durch die Lebenskrise

Folge 59 26 Minuten

Sie liebte das Tanzen, doch dann wird Donna Martelli plötzlich so krank, dass sie sich kaum noch bewegen kann. Jeanne verliert ihr Haus und dann stirbt auch noch ihr Mann. Trotz der Krisen entschieden sich die beiden Frauen, an ihrem Glauben an Gott festzuhalten und erlebten, dass sich ihr Vertrauen in Gott lohnen sollte. Moderation: Sabine Bhandari, Andreas Waldmann