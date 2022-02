Ich wollte es verdrängen

Folge 60 26 Minuten

Nick war als Soldat in verschiedenen Kriegs- und Krisengebieten unterwegs. Wie belastend diese Erlebnisse waren, merkte er erst nach seiner Rückkehr in die Heimat. Auch Ute hat Schlimmes erlebt. Als Kind erfuhr sie jahrelang Missbrauch. Auch sie versuchte lange, die verstörenden Erfahrungen zu verdrängen. Wie ihnen der Glaube an Gott schließlich half, die Traumata zu überwinden, berichten sie in dieser Sendung. Moderation: Mirjam Nitsch, Andreas Waldmann