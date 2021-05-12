Mir fehlte ein liebevolles Elternhaus
Staffel 1 Folge 64
26 Minuten
Christies und Sabines Kindheit war geprägt von Gewalt und Missbrauch. Liebe und Sicherheit suchten sie in ihrer Familie vergebens. Sie berichten von den Auswirkungen ihrer Kindheit im Erwachsenenalter und wie sie es geschafft haben, den Ballast der Vergangenheit loszuwerden. (Moderation: Sabine Bhandari / Andreas Waldmann)
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Zusatzinformationen
Serie: Erlebt TV
Genre: Magazin
Jahr: 2021-2021