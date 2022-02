Der Krankenhausdirektor - Fels in der Brandung

Folge 147 28 Minuten

Spitaldirektor Werner Kübler nimmt uns mit auf einen Rundgang im Universitätsspital Basel - mitten in der Pandemiezeit. Wie kommuniziert er in der Krise mit Chefärzten und Pflegedienstleiterinnen? Wie schafft er es, einen Spitalcampus mit 7500 Mitarbeitern zu führen und an vorderster Front Ruhe zu bewahren?