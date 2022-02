Unter der Erde

Folge 125 25 Minuten

Helm auf und Lampe an! Benjamin nimmt uns mit auf eine Expedition unter die Erde. Wo Maulwürfe und Regenwürmer leben, gibt es vieles zu entdecken! Was ist eine Krypta, warum stürzen Tunnel nicht ein und was haben Nudeln mit Tropfsteinen zu tun? Die Antworten gibt es in dieser Folge von "Hallo Benjamin!". Außerdem zeigt uns Jenny, wie man eine Regenwurm-Beobachtungsstation basteln kann.