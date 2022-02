Abtauchen! Entdeckungen im Wasser

Folge 126 25 Minuten

Als Jenny eine Flaschenpost im Rhein findet, wird sie neugierig. Was gibt es im Wasser alles zu entdecken? Gemeinsam mit Benjamin geht es auf Unterwasser-Expedition: Wie kann ein U-Boot tauchen, was macht die DLRG und welche Fluss- und Meeresbewohner gibt es? Die Antworten gibt's in Benjamins Sendung. Dort wird auch verraten, wie man selbst eine Flaschenpost basteln kann.