Gott ist da[bei]: Jesus, unser Ansprechpartner!

"Je schlimmer das ist , was Sie durchmachen, umso besser kann ihr Leben als Schüler von Jesus sein, solange Sie sich dabei nicht von Gott abwenden." In seiner Predigt "Jesus, unser Ansprechpartner" erklärt Bobby Schuller, wie Gott uns in Herausforderungen zur Seite stehen kann.