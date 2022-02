Milch und Honig: Gnade!

Folge 587 55 Minuten

"Man erntet, was man sät", schrieb Paulus im Brief an die Galater, Kapitel 6, Vers 8. Meistens wird diese Stelle zitiert, wenn jemandem etwas Negatives passiert, weiß Bobby Schuller. Er allerdings möchte in seiner Predigt das Positive betonen. Aus einem kleinen Samen, den man im Verborgenen sät, kann eine wunderbare Frucht werden. Pastor Schuller denkt dabei an junge Mütter oder Menschen, die Angehörige pflegen, die so vieles leisten, das vermeintlich niemand sieht. Doch eines ist klar: Gott sieht die verborgenen Dinge im Leben.