Salz - Sei ein Fundament!

Folge 596 55 Minuten

Jedes Mal, wenn Gott uns auffordert, etwas zu tun, liegt es daran, dass er uns liebt und das Beste für uns will. Davon ist Bobby Schuller überzeugt. Er lädt dazu ein, darauf zu vertrauen, dass das, was Gott für uns will, gut ist. Manchmal geben wir die Dinge Gottes in unserem Leben auf, um andere Dinge zu bekommen, die uns wichtiger erscheinen, aber Gott möchte, dass unser Fundament in ihm liegt.