Spirit - Christliche Impulse: Die Eucharistie als Mittelpunkt christlichen Lebens wiederentdecken

Folge 567 25 Minuten

Das Zweite Vatikanische Konzil nennt die Eucharistie "Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens". Aber trifft das in der Realität zu? Wie müsste die Eucharistiefeier gestaltet sein, damit die Gläubigen bewusst mitvollziehen können, was sie ist: die sakramentale Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Jesu Christi? Und wie können wir den am Ende jeder heiligen Messe erklingenden Missionsbefehl "Geht, ihr seid gesendet!" in die Tat umsetzen? Volker Niggewöhner im Gespräch mit dem Theologen Michael Pies.