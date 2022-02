Weitblick - Christliches Leben global: Pakistan - Der gefährliche Alltag der Christen

Folge 568 25 Minuten

Der Fall Asia Bibi hat auch hierzulande in einem für das Thema Christenverfolgung nicht sehr sensiblen Umfeld für Aufsehen gesorgt. Zehn Jahre lang wurde die aus einfachen Verhältnissen stammende pakistanische Katholikin wegen angeblicher Beleidigung des islamischen Propheten Mohammed gefangen gehalten und mit dem Tod bedroht. 2019 kam sie frei und lebt seitdem in Kanada. Ein Sieg der Vernunft, aber: Es gibt viele "Asia Bibis" in Pakistan und viele Menschenrechtsverletzungen anderer Art. Interview mit Reinhard Backes, Länderreferent für Pakistan bei der Internationalen Zentrale von Kirche in Not.