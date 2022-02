Spirit - Christliche Impulse: Die Päpste und die Bewahrung der Schöpfung

Folge 569 25 Minuten

"Laudato si" lautet der Titel der zweiten Enzyklika von Papst Franziskus aus dem Jahr 2015, angelehnt an den Sonnengesang des heiligen Franz von Assisi. Das Lehrschreiben befasst sich schwerpunktmäßig mit dem Themenbereich Umwelt- und Klimaschutz - einem sehr aktuellen Thema also. Ist die Kirche hier also auf den fahrenden Zug des Zeitgeistes aufgesprungen oder gehört die Bewahrung der Schöpfung zu ihren ureigenen Aufgaben? Darüber spricht Volker Niggewöhner mit dem Philosophen und Publizisten Josef Bordat.