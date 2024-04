BOND - Bündnisse & Grenzen (Die 10 entscheidenden Reich-Gottes-Prinzipien #10)

Was machen Menschen intuitiv als Erstes, wenn sie ein sehr erfreuliches oder bedrückendes Erlebnis haben? Sie gehen in Kontakt mit ihnen wichtigen Mitmenschen. Wir Menschen sind Beziehungswesen. Und auch in der ganzen Natur ist alles darauf angelegt, in Verbindung zu sein. Gott selbst ist in sich - durch die Dreifaltigkeit - in Beziehung. Was das für unsere Lebens- und Beziehungsgestaltung bedeuten kann, erläutert Dr. Johannes Hartl vom Gebetshaus Augsburg.