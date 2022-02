"Faire Migration" - Altenpflege aus dem Ausland?

Folge 57 13 Minuten

Der sogenannte "Pflegenotstand" ist in den letzten Jahren zum politischen Schlagwort geworden. In der Pflegebranche, ganz besonders in der Altenpflege, fehlen die Fachkräfte und der Nachwuchs. Dabei wird der Bevölkerungsanteil älterer Menschen weiterhin steigen und damit auch der Bedarf. Im "Lichtblicke"-Studio zu Gast ist Florije Sula, Geschäftsführerin eines großen evangelischen Trägers für Altenhilfe im Schwarzwald, der sich für faire Migration einsetzt und mit einem Programm des Diakonischen Werks Württemberg ganz offensiv Nachwuchspflegekräfte u. a. aus dem Kosovo anwirbt.