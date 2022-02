Staffel 1 Folge 772 25 Minuten

Geoffreys Kumpel Bill wird 18 und somit sofort in die Armee eingezogen. Da er lieber herumreisen will, taucht er heimlich unter. Doch zuvor gibt er Geoffrey seine Unterlagen mit dem Angebot, dass er sich mit ihnen in die Armee einschleichen kann - ein Wunsch, den Geoffrey seit Langem hat. Wird er der Versuchung nachgeben? Sally lernt den neuen Eismann der Straße kennen. Ted Gilchrist ist ein junger Rabauke, doch bei Sally lässt er seinen Charme spielen. Alice' Freund Clive nimmt sich beim Abendessen Jim gegenüber etwas zu viel heraus. Die Konsequenz ist ein schmerzhafter Nachtisch.