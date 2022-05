Unangenehme Wirklichkeit

Staffel 1 Folge 854 25 Minuten

Norm hat bezahlbare neue Räume für seinen Jugensclub gefunden, allerdings strapaziert der Schuppen den Geruchsinn ganz außerordentlich, weil hier im Krieg vergammelte Kuhhäute gelagert wurden. Nach einem gemeinsamen Großreinemachen lässt es sich wieder aushalten, doch da kommt schon der nächste Schock: Plötzlich will der Besitzer des Gebäudes doppelt so viel Miete dafür. Norm ist kurz davor, den Mut zu verlieren als er Dave bittet, in seiner Funktion als Stadtrat vermittend einzugreifen. Auch Ray bittet Dave um Hilfe: Durch die Arbeit an dem Film für Norm über arme Menschen in Melbourne ist ihm wieder klargeworden, wie wichtig ihm die Filmarbeit ist. Seine Eltern haben für diesen Berufswunsch keinerlei Verständnis. Kann Dave helfen, ihre Meinung zu ändern?