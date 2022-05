Ein Geschenk für Mrs. Jessup

Staffel 1 Folge 855 25 Minuten

Ida Jessups letzter Tag beim zivilen Arbeitsdienst steht vor der Tür. Künftig wird sie wieder viel Zeit haben, um ihre Nachbarn zu besuchen und ihren Untermietern Urger und Magpie das Kochen beizubringen - eine Vorstellung, die nicht überall Freude auslöst. Um das Haus einmal für sich zu haben, beschließen die Jungs, Mrs. Jessup eine kleine Reise zu schenken: eine Woche in einem Haus am Meer. Ob alles so kommt, wie sie sich das vorgestellt haben? Ray wurde von seinen Eltern rausgeschmissen und zieht vorerst bei den Sullivans ein. Norm ist sehr gespannt, ob sein neuer Jugendclub von den Straßenjungs angenommen wird. Bisher hat sich keiner von ihnen dort blicken lassen.