Polizeiliche Ermittlungen

Staffel 1 Folge 861 25 Minuten

Patti kann endlich Tom im Krankenhaus besuchen. Und es kommt noch besser: Tom darf bald wieder mit nach Hause kommen. Doch es gibt einige ungeklärte Fragen zwischen dem Paar. Die größte davon betrifft ihre Zukunft - werden sie sie in Australien oder in Amerika verbringen? Terry hat ganz andere Probleme. Nach seinem Einbruch in das Sprengstofflager wird ihm von dem Polizisten Doug Shearer etwas zu genau auf den Zahn gefühlt.