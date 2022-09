Der Geldeintreiber

Staffel 1 Folge 918 25 Minuten

Ray erhält höchst unangenehmen Besuch: Der Geldeintreiber Leon taucht abends im Haus der Sullivans auf und fordert die sofortige Rückzahlung von Rays gesamten Schulden. Dass Ray vertraglich Ratenzahlung eingestanden wurde und er die erste Rate bereits ordnungsgemäß bezahlt hat, spielt plötzlich keine Rolle mehr. Leon stößt heftige Drohungen aus, sollte Ray die Summe nicht binnen eines Tages auftreiben. Um die Sullivans nicht in Mitleidenschaft zu ziehen, verschweigt Ray ihnen seine Probleme und will dort ausziehen - aber da hat er seine Rechnung ohne Kitty gemacht. Die lässt sich von einem gewissenlosen Gorilla wie Leon nicht so einfach einschüchtern. Beim Radio wird ein neuer Sprecher gesucht. Maureen weiß sofort, wen sie für den Job vorschlagen kann.