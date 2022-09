Das große Geschäft

Staffel 1 Folge 923 25 Minuten

Patti beichtet ihrem frischgebackenen Ehemann, dass sie ein herrschaftliches Haus für die beiden gekauft hat. Tom findet aber, er passt nicht in so ein Haus. Wie wird Patti damit umgehen? Jim lädt Admiral Spencer zum Essen ein, um mit ihm geschäftliche Dinge zu besprechen. Er hofft, dass Pattis reicher Vater Geld in sein Geschäft investieren wird. Stattdessen unterbreitet der Admiral ihm aber ein anderes Angebot. Norm und Maggie erfahren, dass Carla bereits Europa verlassen hat und in den nächsten 24 Stunden in Australien ankommen wird. Voller Aufregung, aber auch mit einem Gutteil Nervosität treffen sie die letzten Vorkehrungen für ihre Ankunft.