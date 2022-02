Vergangen und vergessen? - Kindheit im Krieg

Folge 54 13 Minuten

Mehr als 75 Jahre ist das Ende des Zweiten Weltkriegs her. Zeitzeugen gibt es immer weniger. Diejenigen, die damals noch Kinder waren, sind heute alt. Die persönlichen Erinnerungen an die Kriegs- und Nachkriegszeit kommen bei manchen erst jetzt zur Sprache. Diese Erfahrung macht auch Talkgast Claudia Tissler-Buhr, Seelsorgerin in 5 Altenpflegeheimen in Konstanz.