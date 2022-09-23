Zuhören, aushalten, verstehen? - 10 Jahre Vertrauenstelefon für Missbrauchsfälle

Wenn ein Mensch einem anderen sexuelle Gewalt antut, wird nicht nur der Körper versehrt, sondern auch die Seele, es wird zutiefst Vertrauen missbraucht. Wie viel Mut und Überwindung muss es da kosten, sich jemals wieder jemandem anzuvertrauen? Zu Gast im "Lichtblicke"-Studio ist Peter Linzer, der diesen Moment häufig erlebt hat, weil Opfer von sexuellem Missbrauch ihm dieses Vertrauen geschenkt haben. Der Diplom-Psychologe und psychologische Psychotherapeut betreut seit über 10 Jahren das Vertrauenstelefon für Missbrauchsfälle bei der Badischen Landeskirche.