"Geistig behindert"? - Mitten im Leben!

Folge 58 13 Minuten

"Geistig behindert" - wer manche Menschen kennt, die offiziell so bezeichnet werden, dem geht diese Bezeichnung vielleicht nicht mehr so leicht über die Lippen. So geht es auch Richard Lallathin, Pfarrer und seit 20 Jahren bei der Johannes-Diakonie in Mosbach, einem Träger der Behindertenhilfe in Nord- und Mittelbaden. Er berichtet im "Lichtblicke"-Studio darüber, wie sich das Leben für Menschen mit Handicap in den letzten Jahrzehnten verändert hat und welche Vision er hat, wenn er sagt: "Wir brauchen Inklusion nicht, damit es Menschen mit Behinderung besser haben, sondern damit die Menschen mit Behinderung etwas in die Gesellschaft tragen." So wie die 23-jährige Theresa Hocher, die als Alltagsbegleiterin in einem Altenheim arbeitet - trotz oder besser gesagt: gerade mit Downsyndrom!