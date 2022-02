Folge 52 25 Minuten

Gottesdienst zum Gedenken an 75 Jahre Stuttgarter Schulderklärung am historischen Ort, der Markuskirche im Lehenviertel, mit dem Ratsvorsitzendem Heinrich Bedford-Strohm, Landesbischof July und VertreterInnen des ÖKR, u. a. Generalsekretär Joan Sauca. Ein bedeutsames Gedenken für die evangelische Welt, aber auch die Ökumene im Blick auf Deutschland - der erste Schritt einer Wiederaufnahme der ChristInnen in die ökumenische Weltgemeinschaft nach der NS-Zeit und ein Schritt auf dem Weg der EKD-Gründung.