Nachtschicht: Stop and Go

Folge 57 25 Minuten

Über die Mobilität und Lebensqualität in der "Stadt der Zukunft". Zu Gast im Hospitalhof in Stuttgart ist Katalin Gennburg, Senats-Abgeordnete in Berlin. Mit Musik von Patrick Bebelaar (Piano) und Selina Ebener (Gesang, Studentin Hochschule für Kirchenmusik Tübingen).