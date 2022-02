Nachteulen: Singen, um die Angst zu bannen

Folge 55 25 Minuten

Das Singen fehlt - in diesen von einem Virus bestimmten Krisenzeiten. Denn Lieder entfalten gerade in der Krise eine besondere Kraft. Wir entdecken gemeinsam alte und neue, bekannte und unbekannte Lieder. Lieder, die tragen in schweren Zeiten und neue Hoffnung geben. Pfarrer Gottfried Heinzmann, theologischer Vorstand der Zieglerschen, lädt dazu ein. Musik: Hans-Martin Sauter und Hans-Joachim Eißler