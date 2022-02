Die Jugend ist eine Zeit der Hoffnung (Staffel 2 Folge 1)

Staffel 2 Folge 1 4 Minuten

"Wenn du reich bist, dann bist du glücklich!" oder "Wenn du hübsch bist, dann bist du wertvoll!". Das sind typische Versprechungen, von denen Menschen sich in ihrem Leben beeinflussen lassen. Und tatsächlich sind viele dieser Versprechen nicht gänzlich falsch. Aber was passiert, wenn diese Versprechen sich eben nur als halbe Wahrheit oder sogar als große Enttäuschung entpuppen? Was hat dann Bestand in dieser Welt? Darüber und wessen Versprechen sich niemals als Enttäuschung erweisen, spricht Elena Schulte.