Symptome sind kleine messbare Dinge; die Deutung aber ist unbegrenzt (Staffel 2 Folge 2)

Die Welt ist voller Ungerechtigkeit und Leid: von Einsamkeit über Armut bis hin zu moderner Sklaverei. Was kann ein einzelner Mensch da schon ausrichten? Ist die Hilfe eines Einzelnen nicht wie der sprichwörtliche "Tropfen auf dem heißen Stein"? Wer in all der Hoffnungslosigkeit dieser Welt wirklich Hoffnung und Hilfe ist, darüber spricht Julia Garschagen.