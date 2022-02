Das wahre Sehen geschieht doch mit dem geistigen Auge (Staffel 2 Folge 3)

Staffel 2 Folge 3 4 Minuten

Vom schnellen Geld gelockt, haben die Bewohner von Avonlea einem Betrüger viel Geld gegeben. Doch nicht nur sie fallen auf falsche Versprechen herein. Das passierte bereits Adam und Eva und auch heute lassen sich tagtäglich Menschen von solchen Versprechungen verführen. Doch nicht das schnelle Geld, der tolle Job oder viel Besitz machen glücklich und schenken ein erfülltes Leben. Was für ein Leben in Fülle wirklich hilft und an wen wir uns dafür wenden müssen, erklärt Gabriel Häsler.