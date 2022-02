Der schmerzlich leidenschaftliche Ausdruck einer Hoffnung, der es an Nahrung fehlt (Staffel 2 Folge 4)

Staffel 2 Folge 4 4 Minuten

Die Liebe ist das größte und mächtigste Gefühl, das wir kennen. Und dafür sind Menschen bereit, viel zu tun: Sie verlassen ihre Eltern, ziehen in fremde Städte und gehen oft viele Kompromisse ein. Aber bekanntlich ist die Liebe ja all das wert! Wenn die Liebe für Menschen schon so ein starkes Gefühl ist, wie groß muss dann erst die Liebe Gottes sein? Pastor Gunnar Engel erzählt von Gottes unfassbar großen Liebe zu uns Menschen.