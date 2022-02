Unser Gedächtnis hat gerade so viele Launen wie unser Gemüt (Staffel 2 Folge 7)

Staffel 2 Folge 7 4 Minuten

"Die Zeit heilt alle Wunden", sagt ein beliebtes Sprichwort, das in traurigen und prägenden Phasen des Lebens neuen Mut schenken soll. Aber was passiert, wenn die Zeit eben nicht alle Wunden heilt und die Vergangenheit einen nicht loslässt? Pastor Gunnar Engel kennt jemanden, der genau in diesen Situationen in das Leben eingreifen, alte Wunden heilen und neues Licht in der Dunkelheit bringen kann. Wer dieser jemand ist, erzählt er in diesem geistlichen Impuls.