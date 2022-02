Sich gegen Tatsachen wehren (Staffel 2 Folge 8)

Staffel 2 Folge 8 4 Minuten

Bedingungslos geliebt zu werden und zwar so wie man ist: Das ist eine schöne Vorstellung. Aber sind Menschen überhaupt zu solch bedingungsloser Liebe fähig? Finden wir nicht an jedem Menschen etwas, das wir gerne ändern würden? Und das gleiche Prinzip gilt auch für uns. Auch wir merken, dass wir uns verändern und anpassen müssen, um geliebt und anerkannt zu werden. Doch es gibt jemanden, der uns genauso liebt wie wir sind. Von Anfang an war seine Liebe bedingungslos und wir mussten und müssen nichts dafür tun. Bei ihm dürfen wir wir selbst sein. Elena Schulte erklärt, wer dieser jemand ist und wie man ihn kennenlernen kann.