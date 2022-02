Was wir waren, macht uns zu dem, was wir sind (Staffel 2 Folge 9)

Staffel 2 Folge 9 4 Minuten

Die Liebe ist eins der stärksten und schönsten Gefühle, die Menschen empfinden können. Aber die Liebe ist keineswegs "kostenlos"! Jeder Mensch kennt das Gefühl, dass für die Liebe eine Gegenleistung in Form eines gewissen Verhaltens oder Aussehens fällig wird. Und werden die Bedingungen nicht erfüllt, ist auch die Liebe schnell dahin. Was hat es dann mit der bedingungslosen Liebe auf sich? Wer kann uns Menschen überhaupt lieben, obwohl wir uns so oft falsch verhalten? Gabriel Häsler berichtet von dem, der über all diese Fehler gnädig hinwegsehen kann und uns eine Liebe schenkt, die unter Menschen nur schwer vorstellbar ist.