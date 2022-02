Das wachsende Gedeihen der Welt (Staffel 2 Folge 10)

Staffel 2 Folge 10 4 Minuten

Von Beginn der Zeit an sind wir Menschen fasziniert von Abenteuern und Helden oder davon, für eine Aufgabe wirklich berufen zu sein. Im Alltag ist es damit aber schwierig. Es winkt die Routine und viel Glorreiches ist da nicht zu holen. Aber was wäre, wenn wir mit unserer Sehnsucht trotzdem nicht falsch liegen? Was wäre, wenn es jemanden gäbe, der uns zum Abenteuer einlädt und eine besondere Aufgabe für uns bereit hält? Julia Garschagen ist dem Ruf ihres persönlichen Abenteuers gefolgt und lädt dazu ein, es ihr gleich zu tun.