Ein Geheimnis, das ich unter allen Umständen zu enträtseln mir vorgenommen hatte (Staffel 3 Folge 1)

Staffel 3 Folge 1 4 Minuten

Unser Name - er gibt uns eine Identität, einen Platz in dieser Welt und macht uns für andere Menschen ansprechbar. Und wen man mag, dessen Namen merkt man sich. Das drückt Nähe und Zuneigung aus. Wie sehr muss Gott also die Menschen lieben, wenn er jeden von uns beim Namen kennt und ruft?! Über die endlose Liebe Gottes zu den Menschen, spricht Pater Johannes Paul.