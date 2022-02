Etwas arbeitet in meiner Seele, das ich nicht verstehen kann (Staffel 3 Folge 2)

Staffel 3 Folge 2 4 Minuten

Das Waisenmädchen Anne wurde einfach schon zu oft verletzt und hat sich ungeliebt gefühlt. Kein Wunder also, dass sie für die Liebe einen Beweis braucht. Und nicht nur Anne geht es so. Nahezu jeder Mensch kennt diese bohrende Ungewissheit: Habe ich genug Liebe bekommen? Aber auch: Habe ich genug Liebe gegeben? Schöne Worte, Geschenke oder gemeinsame Zeit sind typische Liebesbeweise. Aber es gibt jemanden, der hat noch so viel mehr gegeben: Den ultimativen Liebesbeweis! Wer dieser jemand ist und wie dieser Liebesbeweis aussieht, davon spricht Deborah Wagner.